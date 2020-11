Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Baumarkt

NeuenradeNeuenrade (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in einen Baumarkt am Hüttenweg eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Dachfenster Zugang. Sie schweißten zunächst eine Innentür und dann den Tresor auf. Es entstand erheblicher Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht fremde Fahrzeuge im Gebiet rund um den Hüttenweg aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiwache in Werdohl.

