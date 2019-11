Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch - Täter wurden gestört und flüchteten - #polsiwi

Netphen (OT Dreis-Tiefenbach) (ots)

Am Freitagabend (22.11.2019), gegen 22:45 Uhr, versuchten zwei noch unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus im Schwalbenweg einzudringen. Während einer der Männer "Schmiere" stand, versuchte ein anderer die Kellertüre am Haus mit einem Brecheisen aufzuhebeln. Überrascht wurden die beiden durch den Haueigentümer, welcher den Mann bemerkte, der "Schmiere" stand und daraufhin aus dem Haus trat. Die beiden Männer flohen mit einem dunklen Transporter, ähnlich Mercedes Sprinter. Beide Männer waren circa 175 cm groß und dunkel gekleidet. Einer trug helle Sneaker. Hinweise an die Polizei unter 0271/7099-0.

