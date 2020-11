Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Gartenlaube und Wohnwagen/ Angebrannte Pilze

MendenMenden (ots)

Am Kungelsiepen wurde am Samstag um 2.37 Uhr eine Gartenlaube aufgebrochen. Um diese Zeit weckte der Hund die Hauseigentümer. Sie prüften Aufnahmen einer Sicherheitskamera und entdeckten einen Unbekannten, der ihre Gartenlaube aufbrach und ein Kinderfahrrad heraus holte. Die Person trug eine Kappe, eine rote Jacke und Jeans. Bei dem Rad handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Bulls mit türkise-farbenem und grünem Schriftzug. Hinweise bitte an die Polizei in Menden.

Unbekannte machten sich innerhalb der vergangenen drei Wochen an einem an der Bahnhofstraße in Bösperde stehenden Wohnwagen zu schaffen. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag zur Straße am Am Papenbusch aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schmorten in einem Backofen Pilze. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Sie gehen davon aus, dass sich Fremde Zugang zu der Wohnung verschafft haben und den Backofen anschalteten. Ein Rauchmelder hatte gegen 18.30 Uhr Alarm geschlagen und Nachbarn aufmerksam gemacht.

