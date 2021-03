Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag- bis Sonntagabend versucht, die Tür einer Zahnarztpraxis in der Weinstraße aufzuhebeln. Allerdings konnten sie nicht in das Objekt eindringen. Vermutlich wurden die Täter gestört und flüchteten unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.

