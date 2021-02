Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.02.2021 - 2

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Zwei Kennzeichendiebstähle in Herleshausen; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Sontra hat am Mittwochmorgen zwei Fälle von Kennzeichendiebstahl im Bereich von Herleshausen registriert und sucht nun Zeugen der beiden Vorfälle. In der Industriestraße in Herleshausen haben die unbekannten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr die amtlichen Kennzeichen von einem weißen Lkw Mercedes Actros und dem dazugehörigen Anhänger entwendet. Die Kennzeichen lauten HEF-HE 164 und HEF-HE 165.

In dem anderen Fall stahlen Unbekannte die amtlichen Kennzeichen ESW-NJ 101, die an einem blauen Nissan Micra angebracht waren. Das Auto stand im fraglichen Tatzeitraum zwischen Dienstagabend 21.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.00 Uhr bei Archfeld an der Kreisstraße K 18 unweit des dortigen Forsthauses. Hinweise in den beiden Fällen nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Auf der Bundestraße B 80 von Witzenhausen in Richtung Gertenbach hat am Mittwochmorgen um 07.00 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ein Reh erfasst, dass bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

