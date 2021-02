Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.02.2021

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an drei Pkw`s; Polizei sucht Zeugen

Nachdem an drei Firmenwagen auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Orthopädietechnik in Eschwege die Reifen zerstochen wurden, bittet die Polizei in Eschwege um Hinweise. Zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr waren die Unbekannten offenbar am Werk und nahmen sich in der Straße Hessenring bei den Fahrzeugen jeweils die Vorderreifen vor, die mittels unbekanntem Werkzeug zerstochen wurden. Betroffen sind ein weißer Opel Combo-C-Van (Schaden 100 EUR), ein weißer Peugeot Boxer (Schaden 250 EUR) und ein weißer Ford Transit Custom (Schaden 130 EUR). Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall (1)

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Berkatal kollidierte am Dienstagabend um kurz nach 19.00 Uhr mit einem Reh, als er auf der Kreisstraße K 47 zwischen Frankershausen und Hitzerode unterwegs war. Das Tier verendete im Anschluss an die Kollision. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 800 Euro.

Wildunfall (2)

Auf der L 3244 zwischen Aue und Wanfried hat ein 50-Jähriger aus Eschwege gestern Abend gegen 22.35 Uhr mit seinem Kleintransporter Sprinter zwei von insgesamt vier Rehen erfasst, die unvermittelt die Straße überquerten. Eines der Tiere verstarb bei der Kollision, das andere erfasste Reh lief nach dem Unfall mit den Artgenossen davon. An dem Kleintransporter entstand ein Frontschaden in Höhe von 500 Euro.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der einen schwarzen Mercedes Benz E 200 d angefahren haben und dann geflüchtet sein soll. Der Vorfall wurde am Dienstag gegen 10.00 Uhr festgestellt und jetzt zur Anzeige gebracht, die fragliche Unfallzeit kann allerdings bis zu zwei Wochen zurückliegen. Als Unfallstelle könnte sowohl der Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße, als auch der EDEKA-Parkplatz in der Dünzebacher Straße in Betracht kommen. Der Schaden an dem Mercedes befindet sich am vorderen rechten Kotflügel und wird auf ca. 2000 Euro taxiert. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Parkplatzrempler; Schaden 2000 Euro

Eine 61-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag um kurz nach 15.00 Uhr beim Ausparken vom Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße Am Bahnhof den geparkten Pkw einer 27-Jährigen aus Meinhard beschädigt. Die zur Unfallaufnahme verständigte Polizei stellte an beiden Autos einen Schaden von ca. 1000 Euro fest.

Polizei Sontra

Beim Durchfahren einer Unterführung Lkw-Anhänger beschädigt; Schaden 800 Euro

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine hat am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr beim Durchfahren der Bahnunterführung in der Mühlbergstraße in Sontra Richtung Schützenweg offenbar die Fahrzeugmaße unterschätzt. Der 34-Jährige streifte beim Durchfahren der Unterführung mit dem Anhänger-Aufbau an der Decke der Unterführung entlang und verursachte dadurch einen Schaden an dem Lkw-Anhänger in Höhe von 800 Euro. Die Brücke blieb aber unbeschädigt.

Auffahrunfall; Schaden 1200 Euro

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.40 Uhr in der Ortslage von Ringgau-Netra zu einem Auffahrunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Heiligenstadt und eine 54-jährige Autofahrerin aus Nordhausen waren auf der Rimbachstraße aus Richtung Lindengasse kommend in Richtung Landstraße unterwegs. Als der 34-Jährige aufgrund eines Rückstaus an der Kreuzung Rimbachstraße/Landstraße verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die nachfolgende 54-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des Mannes auf. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 600 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt; Schaden 5500 Euro

Am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr missachtete ein 38-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau die Vorfahrt eines ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 39-jährigen Autofahrers und verursachte dadurch einen Unfall. Der 38-jährige Verursacher befuhr die Sälzerstraße stadtauswärts und missachtete dann an der Einmündung Sälzerstraße/Friedenstraße den bevorrechtigten Pkw des 39-Jährigen, der von der Friedenstraße kommend in den Einmündungsbereich einfuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Beim Vorbeifahren Spiegel abgefahren; Schaden 50 Euro

Ein abgefahrener linker Außenspiegel im Wert von 50 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls vom Dienstagabend in Hessisch Lichtenau. Gegen 20.00 Uhr wollte ein 39-jähriger Autofahrer aus Felsberg von der Leipziger Straße nach links in die Biegenstraße abbiegen. Beim Warten auf der Linksabbiegerspur, wurde das Fahrzeug des 39-Jährigen von einem auf der Leipziger Straße aus Richtung Fürstenhagen kommenden 31-jährigen Autofahrer gestreift. Der 31-jährige Verursacher hatte laut Unfallbericht aufgrund eines fahrbahnverengenden Schneehaufens einen leichten Schlenker nach links machen müssen, so dass es zur Berührung mit dem wartenden Pkw kam. Am Pkw des Verursachers entstand bei der leichten Kollision kein Schaden.

Polizei Witzenhausen

Lkw übersieht Pkw beim Rückwärtsfahren; Schaden 4000 Euro

Gegen 11.45 Uhr sind am Dienstagmittag ein Lkw und ein Pkw in Marzhausen zusammengestoßen. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Elsterwerda (Kr. Elbe-Elster) und eine 56-jährige Autofahrerin aus Friedland waren auf der Friedländer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als der Lkw-Fahrer sich an Verkehrszeichen orientieren wollte, dazu anhielt und zurücksetzte, übersah er den nachfolgenden Wagen der Frau. Die versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lkw blieb bei der Kollision unbeschädigt. An dem Pkw entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Autofahrer rutscht mit Pkw gegen Gebäudewand; Schaden 25.500 Euro

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstagmittag um 12.10 Uhr einen nicht unerheblichen Schaden angerichtet, als er in Witzenhausen in der Straße Unter den Weinbergen auf dem Gelände eines Autohauses sein Fahrzeug vor dem Gebäude parken wollte. Der Mann hielt sein Auto an, dieses geriet auf einer vereisten Fläche allerdings derart ins Rutschen, so dass der 58-Jährige mit seinem Auto gegen die Gebäudewand des Autohauses fuhr. Währen der Schaden an dem Pkw mit 500 Euro eher gering ausfiel, wurde der Schaden an der Gebäudewand auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

