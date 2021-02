Polizei Eschwege

POL-ESW: Festnahme nach unklarer Bedrohungslage

Eschwege (ots)

Am Montagnachmittag ist ein 36-jähriger Mann aus Eschwege von Spezialkräften der Polizei an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen worden. Der einschlägig polizeibekannte Mann, der mit seiner 33-jährigen Lebensgefährtin und einem gemeinsamen Kind in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege wohnt, soll in den bereits länger andauernden Beziehungsstreitigkeiten gegenüber seiner Lebensgefährtin in der jüngsten Vergangenheit wiederholt übergriffig und auch gewalttätig geworden sein.

Daraufhin hat die 33-Jährige am vergangenen Wochenende ihre Trennungsabsicht gegenüber ihrem Lebensgefährten erklärt, was in der Folge dann zu einem weiteren psychisch unter Druck setzen und Bedrohen der Frau durch den 36-Jährigen führte.

Nachdem die Frau sich schließlich bei einer örtlichen Hilfestelle für Häusliche Gewalt hinsichtlich ihrer Situation offenbart hatte, wurden gestern Nachmittag Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen, um den Mann vorläufig festzunehmen, der sich zu diesem Zeitpunkt allein mit dem gemeinsamen Kind in der Wohnung aufhielt und von dem vermutet wurde, dass er auch im Besitz von Waffen sein könnte.

An der Wohnanschrift konnte der 36-Jährige letztlich widerstandslos festgenommen und zunächst zur Polizeidienstelle in Eschwege verbracht werden. Später wurde der 36-Jährige dann aufgrund seines labilen, mentalen Gesundheitszustands im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege untergebracht.

Gegen den Mann laufen nun umfangreiche polizeiliche Ermittlungen u.a. wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte, sowie wegen Nötigung und Bedrohung.

