Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Einbruch in Kanzlei (25.01.2021)

Immendingen (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Kanzlei in der Schwarzwaldstraße verschafft. Im Inneren durwühlten die Täter mehrere Schränke und Schreibtische. Mit einer Geldmappe, in der sich ein noch nicht bekannter Bargeldbetrag befand, flüchteten die Unbekannten wieder aus dem Objekt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell