Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mutmaßlicher Einbrecher nach 13 Jahren gefasst

KonstanzKonstanz (ots)

Am Donnerstag, den 3. Dezember 2020, wurde ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger bei der Einreise nach Deutschland - am Grenzübergang Konstanz Autobahn - durch Zollbeamte des Hauptzollamts Singen kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Münster festgestellt. Zuständigkeitshalber wurde die Bundespolizei verständigt. Vor Ort wurde der 38-Jährige durch die Beamten der Bundespolizei festgenommen.

Der Mann wurde wegen Diebstahl angeklagt - er soll 2005 in eine Wohnung eingebrochen sein. Da er ohne hinreichenden Entschuldigung der Gerichtsverhandlung fernblieb, wurde 2007 ein Haftbefehl von einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erlassen.

Der Festgenommene wurde am gestrigen Abend der Haftrichterin in Konstanz vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell