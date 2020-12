Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fundhund "Stella" - Besitzer ausfindig gemacht

Die Bundespolizei konnte den Besitzer des am 24. November in einer Regionalbahn aufgefundenen und bei der Bundespolizei in Friedrichshafen abgegebenen Schäferhundes ausfindig machen.

Ein Zeuge meldete sich wenige Tage nach der Berichterstattung bei der Polizei in Friedrichshafen und gab an, den Hund und dessen Besitzer vermutlich zu kennen. Der Zeugenhinweis und weitere Abklärungen durch die Beamten der Bundespolizei, führten zu einem 36-Jährigen, der bestätigte, dass es sich um seinen Hund handle. Er gab an, dass er mit der Haltung des Tieres überfordert gewesen sei. Da das Aussetzen eines Haustiers gegen das Tierschutzgesetz verstößt, wurde gegen den Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

"Stella" befindet sich zwischenzeitlich in der Obhut des Tierschutzvereins, da die Beamtin der Bundespolizei eine dauerhafte Übernahme der Hündin nicht bewerkstelligen kann.

