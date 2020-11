Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Allein im Zug - Bundespolizei nimmt Schäferhündin in Obhut

FriedrichshafenFriedrichshafen (ots)

Eine Reisende wurde am Abend des 24. November in einer Regionalbahn zwischen Markdorf und Friedrichshafen auf einen herrenlosen Hund aufmerksam. Die Schäferhündin soll laut Aussage der 16-jährigen Finderin von einem Mann in Markdorf in den Zug gebracht und dort zurückgelassen worden sein. Am Bahnhof in Friedrichshafen angekommen, nahm die Bundespolizei die Hündin in ihre Obhut. Das Tier trug weder Marke noch Chip. Darüber hinaus liegt aktuell keine Vermisstenmeldung vor.

Am Folgetag wurde die Schäferhündin einem Tierarzt vorgestellt und darf bis zur Entscheidung über den weiteren Verbleib in der Obhut einer Beamtin der Bundespolizei bleiben, die "Stella", wie sie zwischenzeitlich getauft wurde, bei sich zu Hause aufnahm.

