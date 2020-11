Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Doppelter Fahndungserfolg für die Bundespolizeiinspektion Konstanz

Die Bundespolizei konnte am vergangenen Freitag in Salem einen Mann festnehmen, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen. Aber die Zivilbeamten waren gleich "doppelt erfolgreich", denn in der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf mutmaßliche Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.

Ursächlich für die Festnahme waren zunächst zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Erschleichen von Leistungen. Auf die Spur des Gesuchten waren die Bundespolizisten in Zusammenarbeit mit Ermittlern des Polizeipräsidiums Ravensburg gekommen.

In den frühen Morgenstunden des 20. November 2020 wurde der 38-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht und festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme fiel den zivilen Einsatzkäften in der Wohnung des Mannes sogleich ein für Betäubungsmittel typischer Geruch auf. Bei der genaueren Nachschau stießen die Bundespolizisten dann auch auf mutmaßliche Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der Mann steht im Verdacht, mit den Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben.

Eine Übergabe der Beweismittel erfolgte vor Ort an die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Überlingen, die zuständigkeitshalber die Ermittlungen übernommen hat. Auf den Mann kommen nun weitere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Nach Übergabe verbrachten die Zivilbeamten der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in die Justizvollzugsanstalt, da er die geforderten Geldstrafen nicht entrichten konnte und nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 159 Tage verbüßen muss.

