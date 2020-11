Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Intensivierter Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Länder bei der Pandemiebekämpfung

Radolfzell / KonstanzRadolfzell / Konstanz (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz ermahnte am 24. November einen 67-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der am Bahnhof Radolfzell keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Der Mann konnte keine Befreiung von der Tragepflicht vorweisen und kam auch nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten der Pflicht nicht nach. Die Polizisten erhoben seine Daten und leiteten diese an das zuständige Ordnungsamt weiter, welches nun über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens entscheidet.

Seit dem 2. November 2020 intensiviert die Bundespolizei den Einsatz unter anderem in Bahnhöfen, um einen zusätzlichen Beitrag für die Bundesländer bei der Pandemiebekämpfung zu leisten.

Seit Beginn der Kontrollmaßnahmen wurden in Bahnhöfen und Zügen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Konstanz über 770 Personen festgestellt, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben. Die Personen wurden ermahnt, in 9 Fällen informierten die Einsatzkräfte das zuständige Rechts-/Ordnungsamt, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-103

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell