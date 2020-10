Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Seriensachbeschädigung an Pkw

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, den 16.10.2020 auf Samstag, den 17.10.2020 wurden mehrere geparkte Fahrzeuge in der Thebäer- und der nahgelegenen Paulinstraße in Trier beschädigt. Der oder die noch unbekannten Täter haben mittels spitzem Gegenstand die Reifen der Fahrzeuge zerstochen.

Zeugen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Trier zu melden, Tel: 0651-9779 5210.

