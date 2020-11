Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme im Fernreisebus

Bietingen/ThayngenBietingen/Thayngen (ots)

Bundespolizisten konnten am Montag, den 23.November 2020, einen 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen/ Thayngen festnehmen.

Im Rahmen der intensivierten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen Fernreisebus aus Grenoble auf der Fahrt nach Breslau. Bei der Überprüfung eines 38- jährigen Mannes, stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen fest.

Der polnische Staatsangehörige wurde im Jahr 2017 von einem Amtsgericht in Nordrhein- Westfalen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 verurteilt, welche er bislang nicht beglich. Da der Verurteilte auch am gestrigen Tage die noch ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er für eine 38 -tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-104

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell