Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201014-2-pdnms Vollsperrung des Bahnüberganges "Berliner Straße - Seegarten"/ B 76 in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Vom 15.10.2020, 22.00 Uhr bis zum 17.10.2020, 06.00 Uhr wird infolge von Baumaßnahmen am Bahnübergang "Berliner Straße - Seegarten" in Eckernförde die B 76 für den fließenden Verkehr in beide Richtungen voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird über Ausweichrouten durch das Stadtgebiet von Eckernförde umgeleitet. Es ist infolgedessen mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Es wird empfohlen, den vorgenannten Ortsbereich weiträumig zu umfahren. Es wird ersucht, die Verkehrswarnmeldung ab dem 15.10.2020/21.00 Uhr in regelmäßigen/angemessenen Zeitabständen mit besonderer Schwerpunktsetzung auf die Tageszeit des 16.10.2020 bis Anlassende abzusetzen.

