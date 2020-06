Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (19.06.2020) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 43-jähriger Radfahrer befuhr gegen 23.25 Uhr die Neue Weinsteige aufwärts in Fahrtrichtung Zellerstraße, als er von einem dunklen VW Tiguan überholt und touchiert wurde. Hierdurch wurde der Radfahrer abgewiesen und prallte gegen insgesamt drei geparkte Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fuhr in unbekannte Richtung davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell