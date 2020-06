Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Ausweisen unterwegs - Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (18.06.2020) zwei 42 und 43 Jahre alter Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, sich mit gefälschten Ausweisen in Deutschland aufzuhalten. Fahndungsbeamte kontrollierten gegen 16.00 Uhr den Skoda eines 23-Jährigen, der auf der Bundesstraße 27 in Richtung Autobahn unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wiesen sich seine 42 und 43 Jahre alten Mitfahrer jeweils mit slowakischen Ausweisen aus. Bei genauerer Betrachtung entdeckten die Beamten Ungereimtheiten an den Dokumenten, mutmaßlich handelt es sich um Totalfälschungen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 42-Jährigen offenbar um einen russischen Staatbürger handelt, der bereits 2013 einen Asylantrag in Bielefeld stellte. Behörden lehnten den Antrag damals ab. Bei dem 43-Jährigen soll es sich um einen ukrainischen Mann handeln. Beamte fanden seinen echten, ukrainischen Reisepass in einer Wohnung in Schorndorf. Dort sollen die beiden Tatverdächtigen leben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Männer im Laufe des Freitags (19.06.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

