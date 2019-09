Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert viel Geld ++

Rotenburg (ots)

Tarmstedt. Ein 81-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Tarmstedt ist am Donnerstag Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Wie in vielen gleichgelagerten Fällen zuvor, gab der Unbekannte an, dass der PC des Mannes bei dem amerikanischen Softwarehersteller aufgefallen und nun nicht mehr sicher sei. Mit geschickten Worten veranlasste der Anrufer den Senioren dazu, ihm einen Fernzugriff auf seinen Computer zu ermöglichen. Dann konnte er schalten und walten, wie er wollte. Der Betrüger plünderte die Accounts des Mannes und veranlasste zahlreiche Überweisungen und Bestellungen. Die Polizei geht von einem vierstelligen Schaden aus. "Das Erschreckende an diesem Fall ist, dass dem Mann die Machenschaften von Online-Betrügern und falschen Microsoft-Mitarbeitern bekannt waren", warnt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Der Fremde sei jedoch so überzeugend am Telefon aufgetreten, dass der 81-Jährige seine Vorsicht einfach aufgab. Er sei zum Schluss von dem Betrüger aufgefordert worden, den PC in den folgenden 24 Stunden nicht einzuschalten. In diesem Zeitraum konnte der betrogene Mann seinen Schaden natürlich nicht realisieren. Die Polizei warnt nicht nur älteren Menschen vor den organisierten Tätern, sondern bittet vor allem ihre Angehörigen diese Gefahr im Familienkreis zu thematisieren.

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

