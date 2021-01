Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K 5532

Landkreis Rottweil) Auto von der Fahrbahn abgekommen (25.01.2021)

K 5532 / Schramberg (ots)

Schwere Verletzungen und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf der K 5532 ereignet hat. Eine 19-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Kreisstraße von Sulgen kommend in Richtung Schönbronn. Vermutlich aufgrund Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen eine Betontreppe. Schwer verletzt wurde die 19-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell