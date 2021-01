Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall mit Auto und drei Laswagen - ein Fahrer leicht verletzt (25.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden von rund 120.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim, Höhe des Messegeländes, ereignet hat. Ein 63-Jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit einem Daimler-Benz in Richtung Rottweil. Als er verkehrsbedingt abbremste, rutsche ein nachfolgender 32-Jähriger in einem Audi A5 auf schneeglatter Fahrbahn und wegen zu geringem Abstand in sein Heck. Ein hinter dem Audi fahrender 47-Jähriger in einem Sattelzug musste nach links ausweichen, um nicht gegen den Audi zu prallen. Trotzdem streifte er noch mit dem Anhänger den Audi und einen entgegenkommenden Volvo-Sattelzug, den ein 62-Jähriger lenkte. Der Fahrer dieses Sattelzuges erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen, weshalb ihn ein Rettungswagen in eine Klinik brachte. Nach dem Unfall waren alle beteiligten Fahrzeuge ineinander verkeilt und blockierten die gesamte Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell