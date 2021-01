Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Täter sprengen Zigarettenautomaten (23.01./24.01.2021)

Singen (ots)

Gleich zwei Zigarettenautomaten sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag von unbekannten Tätern mit einem Sprengsatz bestückt und durch die ausgelösten Detonationen schwer beschädigt worden. Ein Zigarettenautomat war an einer Hauswand "Am Bach" befestigt, ein weiterer Automat in der Uhlandstraße. Beide Automaten hielten dem brachialen Aufbruchsversuch jedoch stand. Der Gesamtsachschaden ist noch unklar. Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht an den Tatorten Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

