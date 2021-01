Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Landkreis Rottweil) Feuer greift vom Auto auf Gebäude über (25.01.2021)

Sulz am Neckar (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing am heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße ein Auto auf einem Firmenparkplatz Feuer. Noch bevor das Feuer gelöscht werden konnte, griff es auf ein nebenstehendes Gebäude über. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Sulz versuchte ein Mitarbeiter der Firma die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen, anschließend übernahm die Feuerwehr den Löschangriff. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2.000 Euro, am Gebäude ein Schaden von rund 4.000 Euro.

