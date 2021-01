Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/, Lkrs. Rottweil) Unbekannter Autofahrer beschädigt Zaun 22.-24.1.21

Sulz (ots)

Die Polizei Sulz sucht wegen einer Unfallflucht in der Einsteinstraße den Verursacher eines Schadens an einem Zaun sowie Unfallzeugen. Wahrscheinlich am letzten Wochenende stieß der noch unbekannte Autofahrer dort gegen einen etwa zwei Meter hohen Zaun und drückte diesen nahezu bis auf den Boden um. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07454 92746 entgegen.

