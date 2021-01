Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß (25.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Schaffhauser Straße ereignet. Ein 20-jähriger VW-Fahrer geriet in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Kia Sportage-Fahrer zusammen. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Insassen. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von jeweils rund 8.000 Euro. Für die Bergung der Autos musste die Polizei die Straße sperren.

