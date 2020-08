Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann randaliert in der Südweststadt

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann randalierte am Montag, zwischen 23:35 Uhr und 23:50 Uhr, im Bereich der Karlsruher Südendstraße. Laut Aussagen von Zeugen trat der 40-Jährige gegen Fahrzeuge und schmiss E-Scooter um. Ein Sachschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Unklar ist derzeit noch, ob ein geparktes Auto einen Schaden von einem umgeworfenen E-Scooter getragen hat. Der Mann wurde festgestellt und in eine medizinische Einrichtung verbracht.

