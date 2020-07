Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Duingen: Sachbeschädigung an Pkw und Motorrad

Hildesheim (ots)

Alfeld/Duingen(rei)- In der Nacht von Samstag, 25.07.20, auf Sonntag, 26.07.20, wurden in Duingen, Georg-Muhle-Str. und Wedekindring zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen begangen. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte dabei mit einem spitzen Gegenstand den Lack an einem schwarzen Pkw Honda CR-V, welcher in der Georg-Muhle-Str. in Höhe der Hausnummer 9 abgestellt war. Der Pkw wurde ringsherum zerkratzt. Im Wedekindring wurde ein Krad Suzuki ebenfalls durch Zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Außerdem wurde der rechte Spiegel abgebrochen. Das Krad war in einer frei zugänglichen Garage abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Das Motorrad muss in der Garage auch noch umgestürzt sein, denn die Verkleidung wies entsprechende Spuren auf. Eigenartig ist in diesem Zusammenhang, dass beide Fahrzeuge dem selben Eigentümer gehören. So entstand dem 54-jährigem Duinger ein beträchtlicher Schaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Zeugen, die etwaige Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld unter Tel. 05181-91160 zu melden.

