Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl zweier Baumaschinen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen-(AD) In den Abendstunden vom 23.07.2020 bis zum Morgen des 24.07.2020 wurden zwei Baumaschinen (Schaufel- und Radlader) vom Betriebsgelände einer Firma in der Calenberger Straße in Nordstemmen entwendet. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 120.000,-EUR. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten dies der Polizei Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850.

