POL-HI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth gesucht

Bad Salzdetfurth(rue): Am 25.07.2020, zwischen 08:00 und 15:00 Uhr, ereignete sich in der Straße "Wietföhr" in Höhe der Hausnummer acht ein Verkehrsunfall. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand streifte ein grauer Skoda Yeti beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen BMW 525I. Da die Fahrerin des Skoda Yeti den Zusammenstoß wohl nicht bemerkte, setzte sie ihre Fahrt ununterbrochen fort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfallhergang und hinterließ umgehend eine Mitteilungsnotiz am beschädigten BMW. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet den Verfasser der Notiz oder weitere Zeugen sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 zu melden.

