Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach Einbruchdiebstahl in Wertstoffhof Haßloch

Haßloch (ots)

Am 21.05.2020, gegen 03:15 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch einen 35-jährigen Mann, welcher in den Wertstoffhof in Haßloch eingebrochen war, auf frischer Tat festnehmen. Der Täter kletterte mit einem Komplizen, welcher kurz vor Eintreffen der Polizeistreife noch flüchten konnte, über den Metallzaun und man bediente sich am Elektroschrottcontainer. Eine genaue Schadenssumme konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei der Durchsuchung des festgenommenen Haßlochers konnte ein zugriffsbereites Einhandmesser, sowie 3 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen zweiten Täter dauern an.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Haßloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

POK Rapp

Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell