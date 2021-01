Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Taschendiebstahl (23.01.2021)

Sulz am Neckar (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße aus einer Umhängetasche einer Frau einen Geldbeutel entwendet. Die 80-jährige Geschädigte hielt die Tasche in der Hand und bemerkte erst an der Kasse, dass der Unbekannte den Reißverschluss geöffnet und daraus ihren Geldbeutel entwendet hat. Im Geldbeutel befand sich Bargeld, eine EC-Karte, eine Krankenversichertenkarte sowie ihr Führerschein und Personalausweis. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell