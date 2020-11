POL-BOR: Ahaus - "Falsche Polizisten" rufen verstärkt an

Kreispolizeibehörde Borken

Betrüger versuchen es weiter mit der Masche des "falschen Polizisten". Am Dienstag meldeten sich zahlreiche Betroffene aus dem Raum Ahaus bei der Polizei, bei denen unbekannte Anrufer sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Ihr Ziel: Die Täter wollen mit frei erfundenen Geschichten von drohenden Einbrüchen bei ihren Opfern eine derartige Beunruhigung auslösen, dass diese Geld und Wertsachen am Ende in die vermeintlich sicheren Hände der Betrüger geben.

Die Polizei erneuert deshalb ihre Warnung: Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte keine persönlichen Daten preisgeben und ebenso wenig über seine Vermögensverhältnisse Auskunft geben. Die Polizei erfragt derartige Informationen niemals per Telefongespräch. Auch wenn im Display des Telefons die "110" erscheinen sollte, handelt sich keinesfalls um einen Anruf der Polizei. Die Betrüger nutzen technische Möglichkeiten, um damit eben dies vorzutäuschen. Wer von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen wird, sollte im Zweifel das Telefonat sofort beenden, Vertrauenspersonen hinzuzuziehen und im Verdachtsfall die "110" anzurufen.

Zur Masche "Falscher Polizeibeamter" hat die Polizei wichtige Informationen und Hinweise zusammengestellt. Sie sind im Internet abrufbar unter https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus.

