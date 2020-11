Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - VW Polo gestohlen

IsselburgIsselburg (ots)

Am Montag wurde nach Angaben der Fahrzeughalterin zwischen 06.00 Uhr und 10.30 Uhr ein neun Jahre alter schwarzer VW Polo GTI gestohlen. Der Pkw mit den Kennzeichen BOR-GA 687 stand auf der Schlesier Straße am Fahrbahnrand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

