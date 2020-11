Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch misslingt

VredenVreden (ots)

Gescheitert sind unbekannte Einbrecher in den vergangenen Tagen in Vreden. Die Täter hatten vergeblich versucht, die Eingangstür eines Wohnhauses an der Stresemannstraße aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

