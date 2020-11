Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflüchtiger hinterlässt (falsche) Telefonnummer

GronauGronau (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 17.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Stadtpark ein schwarzer Opel Astra angefahren und beschädigt (ca. 1.000 Euro Sachschaden). Der Verursacher klemmte einen Zettel mit einer Telefonnummer hinter den Scheibenwischer und fuhr davon. Unter der niederländischen Telefonnummer (+31-6 ...) konnte bislang niemand erreicht werden. Ob die Nummer absichtlich oder versehentlich falsch notiert wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell