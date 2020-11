Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Heizung gerät in Brand

SüdlohnSüdlohn (ots)

Aus ungeklärter Ursache hat am Montag in Südlohn-Oeding ein Pelletofen Feuer gefangen. Dazu war es gegen 13.55 Uhr im unterkellerten Bereich der Garage eines Wohnhauses in der Bauerschaft Feld gekommen. Die Flammen griffen auf einen Papierstapel über. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

