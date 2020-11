Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Baumaschinen entwendet

SüdlohnSüdlohn (ots)

Eine Anbaukehrmaschine sowie eine Anbauschaufel für einen Radlader haben Diebe in Südlohn von einer Baustelle gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30.10. und dem 05.11. in der Bauerschaft Eschlohn. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

