POL-BOR: Stadtlohn - Vandalismus in Gartenanlage

StadtlohnStadtlohn (ots)

Mutwillig haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche Schäden in einer Kleingartenanlage in Stadtlohn angerichtet. Die Täter traten die Tore zu mehreren Gärten ein. Aus einem entwendeten die Unbekannten einige Getränkeflaschen, in einem anderen fehlte tags darauf ein Huhn. Die Kleingartenanlage liegt an der Kreuzstraße. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

