Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigungen auf der Rembrandtstraße

BocholtBocholt (ots)

In der Nacht zum Montag wurde im Vorgarten eines Wohnhauses an der Rembrandtstraße eine Pflanze augenscheinlich mutwillig beschädigt. Bei der Anzeigenaufnahme teilte der Geschädigte mit, dass vor ca. einem Monat (Nacht auf den 10.10.202) die Fassade seines Wohnhauses mit einer rötlichen Substanz beschmiert wurde. Dies ließ sich nicht rückstandslos entfernen und war somit immer noch sichtbar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

