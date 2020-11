Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Sachschaden durch Schmierereien

VelenVelen (ots)

Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte in Velen angerichtet. Die Täter beschmierten mehrere Gebäude mit Schriftzügen, darunter die Außenmauern einer Grundschule an der Ramsdorfer Straße, einer Sporthalle und der Mehrzweckhalle, ebenso ein Hinweisschild, Stromverteilerkästen und einen Schaukasten am Rathaus. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

