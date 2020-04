Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skater-Kid angefahren und geflüchtet

Hamm-Herringen (ots)

Einen Schutzengel hatte am Donnerstagabend (2. April) ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Radbodstraße, bei dem er von einem abbiegenden Auto angefahren wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Junge war gegen 19.45 Uhr gemeinsam mit seinen Eltern auf Inlineskatern unterwegs und beabsichtigte, die Radbodstraße in Höhe der Langestraße von Westen nach Osten zu überqueren. Er hielt sich auf der dortigen Fußgängerfurt auf, als er von dem Passat eines 25-Jährigen aus Hamm erfasst wurde. Dieser war zuvor auf der Radbodstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts auf die Langestraße abbiegen. Das Kind wurde zunächst auf die Motorhaube des Volkswagens aufgeladen und anschließend von dort wieder heruntergeschleudert. Es verletzte sich hierbei und wurde von einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Von hier aus konnte der junge Skater nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Eingesetzte Polizeibeamte trafen den Unfallfahrer später an seiner Wohnanschrift an. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Über die Höhe eines etwaig entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.(es)

