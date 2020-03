Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Wohnungsbrand

Fellbach (ots)

Um 7:24 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße informiert. Nach bisherigem Kenntnisstand brach der Brand auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus und griff anschließend auf die Wohnung über. Die Feuerwehr kam mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen oder Nachbarhäuser verhindern. Das Feuer war um 8:15 Uhr gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Uhlandstraße sowie die angrenzende Butterstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

