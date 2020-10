Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Kollision auf Kreuzung

Auf einer Kreuzung in Tauberbischofsheim ist es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei PKW gekommen. Gegen 14.40 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Würzburger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Wagen auf der Kachelstraße in Richtung Würzburger Straße. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Lauda-Königshofen: Stürzte Fahrradfahrer gegen geparkten Mercedes-Benz?

Als der Besitzer eines Mercedes-Benz am Mittwochvormittag zu seinem geparkten Auto in Lauda-Königshofen zurückgekehrt ist, hat er Beschädigungen an diesem festgestellt. Die E-Klasse stand ab Montag, gegen 12 Uhr, an der Poststraße in Lauda. Eine Delle und ein Sprung im Rückstrahler weisen darauf hin, dass möglicherweise ein Fahrradfahrer für die entstandenen Schäden verantwortlich sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Die Polizei kann auch Russisch - 16-Jähriger außer Kontrolle

Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle am Mittwoch in Tauberbischofsheim hat ein zunächst unbeteiligter 16-Jähriger derart die polizeilichen Maßnahmen gestört, dass die Polizeibeamten ihn mit auf das Revier nehmen mussten. Die Streifenwagenbesatzung war gegen 13.20 Uhr in der Pestalozziallee im Gespräch mit einer Gruppe von Jugendlichen, als der 16-Jährige erschien und sich einmischte. Nachdem sich der junge Mann auch nach zweifacher Aufforderung durch die Polizisten weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen, sprachen ihm die Beamten einen Platzverweis aus. Diesem kam er nur sehr widerwillig und erst nach mehreren Ermahnungen nach. Daraufhin versuchte er immer wieder sich der Kontrollsituation zu nähern. Als die Polizeibeamten dem 16-Jährigen folglich Handschließen anlegen wollten, widersetzte er sich massiv. Deshalb mussten die Polizisten ihn in letzter Konsequenz mit körperlicher Gewalt zu Boden bringen, um die Handschellen zu schließen. Danach ging es zum Polizeirevier. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,6 Promille. Offensichtlich rechnete der Jugendliche nicht damit, dass die Polizisten die russische Sprache beherrschen, weshalb er ihnen in eben dieser Beleidigungen gegen den Kopf warf. Allerdings verstand ein der russischen Sprache mächtiger Polizeibeamter die Schimpftiraden sehr wohl. Später übergaben die Polizisten den Jugendlichen seiner Mutter. Es muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Kupprichhausen: Wildtiere mit Motocross-Maschinen gehetzt

Seit einiger Zeit befährt eine fünfköpfige Gruppe mit ihren Motocross-Motorrädern immer wieder die Wälder rund um Kupprichhausen. Die amtlichen Kennzeichen sind mittels Schmutz unleserlich gemacht. Am Freitag, den 9. Oktober, gegen 17:45 Uhr wurden sie erneut von Zeugen beim Durchfahren des Waldes im Bereich Kupprichhausen beobachtet. Offensichtlich hetzten sie dabei auch Wildtiere, insbesondere Rehe. Denn kurz darauf wurde ein verendendes Reh in unmittelbarer Nähe einer Motocross-Fahrspur aufgefunden. Das Tier musste durch einen Jagdausübungsberechtigten von seinen Leiden erlöst werden. Wer kann Hinweise zu dieser Motorradgruppe geben? Mitteilungen bitte an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

