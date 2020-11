Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher hebeln Fenster auf

GronauGronau (ots)

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher in Gronau aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in das Gebäude an der Saarstraße eingedrungen: Um hineinzukommen, schoben sie eine Jalousie hoch und hebelten ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die einzelnen Räume. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 18.50 Uhr am Freitag, 30.10.2020. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich unter Tel. (02562) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Gronau in Verbindung setzen.

