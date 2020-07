Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Dasburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag den 23.07.2020 bis Samstag den 25.07.2020 ereignete sich in Dasburg in der Bachstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein unbekannter PKW oder Transporter hatte vermutlich beim Wendemanöver eine Fensterbank touchiert und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Prüm in Verbindung zu setzen.

