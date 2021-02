POL-ESW: Pressebericht 15.02.2021 - 2

Polizei Eschwege

Sattelzug beschädigt Zaun; Schaden 3500 Euro

Beim Rangieren mit einem Sattelzug hat ein 59-Jähriger aus Leipzig heute Morgen gegen 07.40 Uhr den Metallzaun bei einem Firmengelände in der Thüringer Straße beschädigt. Der Schaden an dem umgebogenen Zaun wird auf 3000 Euro geschätzt. An der Rückseite des Sattelaufliegers entstand ebenfalls ein Schaden von 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 150 Euro; Geschädigter trifft nach Anzeigenerstattung erneut auf das Verursacherfahrzeug und kann so den entscheidenden Hinweis geben

Heute Morgen kam es gegen 09.15 Uhr zu einem Unfall in der Reichensächser Straße/Augustastraße, bei dem der vermeintliche Verursacher sich im Anschluss unerlaubt entfernt haben soll. Laut Unfallbericht befuhr ein 72-Jähriger aus Wehretal die Reichensächser Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte an der Kreuzung zur Augustastraße geradeaus in Richtung Reichensachsen weiterfahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich nach einer roten Ampelphase wurde der 72-Jährige dann von einem Kleinwagen gestreift, der von der Reichensächser Straße nach rechts in die Augustastraße abbog. Nach der Kollision setzte das verursachende Fahrzeug seine Fahrt allerdings unvermittelt in Richtung Augustastraße fort. Der 72-Jährige brachte den Vorfall anschließend bei der Polizei in Eschwege als Unfallflucht zur Anzeige, wo sich etwas Wartezeit bis zur Anzeigenerstattung später als glückliche Fügung erweisen sollte. Nachdem der 72-Jährige den Beamten den Vorfall geschildert hatte und erste Hinweise auf das Auto und der Fahrer geben konnte, wollte es der Zufall, dass der Geschädigte nach dem Vorsprechen bei der Polizei im Stadtgebiet von Eschwege erneut auf das verursachende Fahrzeug traf. Hierbei konnte der 72-Jährige dann das korrekte Kennzeichen des Verursachers ablesen und der Polizei mitteilen, die nun die entsprechenden weiteren Ermittlungen gegen einen ebenfalls 72-Jährigen aus Eschwege einleiten konnte. Wartezeit kann, wie in diesem Fall, auch manchmal hilfreich sein.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt; Schaden 5000 Euro

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meinhard hat heute Morgen um 10.40 Uhr einem 43-jährigen Autofahrer aus Edermünde die Vorfahrt genommen und dabei einen Unfall mit insgesamt 5000 Euro Schaden verursacht. Der Unfall passierte in der Ortslage von Meinhard-Schwebda. Der 43-Jährige war auf der Friedenstraße aus Richtung Kellaer Straße kommend unterwegs und wollte dann die Wolfbornstraße geradeaus in Richtung Gebrüderstraße überqueren, als ihm der 34-Jährige, der die Wolfbornstraße von links aus Richtung Obere Friedenstraße kommend befuhr, die Vorfahrt nahm. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 3000, bei dem Geschädigten in Höhe von 2000 Euro.

Beim Vorbeifahren Auto gestreift; Schaden 250 Euro

Gegen 11.15 Uhr hat in der Eschweger Landstraße in Bad Sooden-Allendorf ein 40-jähriger Autofahrer aus Bad Waldsee (LK Ravensburg) offenbar nicht genügend Seitenabstand eingehalten, als er an einem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren ist, so dass bei der seitlichen Kollision der rechte Außenspiegel bei dem Verursacher zu Bruch ging und bei dem geparkten Auto der linke Außenspiegel Beschädigungen davontrug. Der Schaden liegt bei insgesamt 250 Euro.

