Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.02.2021 - 2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag kam es in Eschwege gegen 12.20 Uhr im Begegnungsverkehr in der Straße Neustadt Höhe Bäckerei Hufgard zu einem Unfall, wonach einem in Fahrtrichtung Stadthalle fahrenden 25-jährigen Autofahrer aus Eschwege von einem entgegenkommenden dunklen Kleinwagen der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Das verursachende Fahrzeug fuhr einfach weiter in Richtung Neustädter Kirchplatz, so dass der 25-Jährige den Vorfall als Unfallflucht zur Anzeige brachte. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Ergänzung zur PM von 10:02 Uhr- Sachbeschädigung an Schaukasten-;

Polizei ermittelt jetzt auch wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen

Neben dem beschädigten Schaukasten des Angelsportvereins in Bad Sooden-Allendorf, haben die ermittelnden Beamten auf dem betreffenden Gelände an den Bruchteichen weitere Spuren gefunden, wonach die unbekannten Täter auch versucht haben, eine zweiflügelige Tür zu dem Vereinsheim aufzubrechen, was aber misslang. Somit ermittelt die Polizei neben der Sachbeschädigung auch wegen versuchten Einbruchs. Zu dem Schaden von 100 Euro an dem Schaukasten, kommt nun auch ein Schaden an der Tür in Höhe von 200 Euro hinzu. Hinweise zu dem Vorfall, der zwischen vergangenem Samstag und dem gestrigen Donnerstag geschah, nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 oder die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 07.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen Ford Tourneo Custom in der Schlierbacher Straße in Fürstenhagen beschädigt. Der Schaden an dem Ford liegt bei 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

24-jähriger Autofahrer übersieht bevorrechtigten Pkw

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Melsungen hat am Freitagmittag gegen 11.20 Uhr beim Ausfahren aus der Einfahrt einer Bäckerei in der Poststraße von Hessisch Lichtenau ein bevorrechtigtes Auto übersehen, welches auf der Poststraße von links aus Richtung Landgrafenstraße kommend in Richtung Biegenstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit dem anderen Wagen entstand lediglich geringer Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

21-jährige Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn in der Südbahnhofstraße von Witzenhausen ins Schlingern gekommen und leicht von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau ist dabei mit ihrem Auto gegen einen Kunststoffzaun geprallt und in einem Schneehaufen hängen geblieben. Der Zaun ist bei dem Zusammenprall mittig durchgebrauchen und auch am Auto der Frau ist leichter Sachschaden entstanden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell