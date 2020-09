Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallflucht auf Parkplatz der Firma Decathlon

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am 9. September (Dienstag), in den frühen Morgenstunden, kam es auf dem Parkplatz der Firma Decathlon, an der Straße Am Landabsatz, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Laternenmast beschädigt. Eine Zeugin meldete sich gegen 10 Uhr im Geschäft und gab an, den Unfall beobachtet zu haben. Hierbei sei ein Lkw mit einem Kennzeichen aus Solingen (SO-) gegen den Mast gefahren und habe sich anschließend vom Parkplatz entfernt. Diese Zeugin und auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Heinsberg in Verbindung zu setzen.

