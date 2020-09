Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 55-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven-Baal (ots)

Am 8. September (Dienstag), gegen 8.20 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Hückelhoven mit ihrem Fahrzeug die Landstraße 117 aus Richtung Doveren kommend in Fahrtrichtung Baal. Eine 55-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr die Bahnstraße aus der Ortslage Baal kommend in Richtung Landstraße 117. Sie beabsichtigte auf diese nach links in Richtung Doveren einzubiegen. Dabei übersah sie den Pkw der 28-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich so stark, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

