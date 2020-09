Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200908-3-pdnms Wo fehlt ein Schlagbaum in Neumünster ?

Neumünster (ots)

Zwischen dem 29.08.2020 um 20:00 Uhr und dem 30.08.2020 um 11:10 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Schützenstraße in Neumünster die Windschutzscheibe eines Fahrzeuges beschädigt. Im sich dem Parkplatz angrenzenden Gebüsch wurde im Zuge der Anzeigenaufnahme ein circa 3m langer Schlagbaum vorgefunden und als mögliches Tatmittel sichergestellt. Es ist zu vermuten, dass der Schlagbaum zuvor aus einem Parkhaus/von einem Parkplatz in der näheren Umgebung der Schützenstraße entwendet worden ist.

Wer kann Hinweise zur Herkunft des Schlagbaums geben? Wer hat zum oben angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schützenstraße in Neumünster machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell